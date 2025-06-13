Трамп пригрозил Ирану жесткими ударами при отказе от сделки

Трамп: пока еще есть время положить конец конфликту между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что пока еще есть время положить конец конфликту между Ираном и Израилем и пригрозил, что «следующие запланированные атаки будут еще более жестокими».

По словам американского лидера, он давал Тегерану шанс за шансом заключить соглашение.

«Я говорил им в самых сильных выражениях: «Просто сделайте это», — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что Израиль уже располагает большими объемами вооружений США, которыми умеет пользоваться, и получит еще больше.

«Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно произойти», — заявил американский лидер.

Еще есть время положить конец этой бойне и заключить сделку, считает Трамп, поскольку следующие запланированные атаки будут еще более жестокими.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), задача которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп признался, что заранее знал о планах Израиля атаковать Иран. Несмотря на это, он выразил надежду на возобновление переговоров по ядерной программе.

Ранее в Иране заявили о десятках пострадавших в результате атак Израиля.