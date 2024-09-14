Медведев допустил возможность ядерного удара из-за политики Запада

Ядерная эскалация никому не нужна, однако уже сейчас есть формальные предпосылки для ядерного удара РФ. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Ядерный конфликт действительно никому не нужен… Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки», — подчеркнул он.

По словам заместителя председателя Совбеза РФ, эти предпосылки понятны мировому сообществу. Среди таковых Медведев назвал вторжение украинской армии на территорию Курской области.

Россия, несмотря на наличие формальных предпосылок для ядерного удара, проявляет терпение, отметил зампред Совбеза РФ, поскольку соответствующее решение подразумевает необратимые последствия.

При этом, как отметил Медведев, на Западе все же не хотят признавать, что «любому терпению приходит конец».

До этого депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал разрешения Соединенных Штатов и Британии для Украины бить ракетами по России игрой с огнем. Депутат отметил, что подобные разрешения будут означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией, а это, по словам Благи, «игра с ядерным огнем».

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что, обсуждая разрешение на удары вглубь РФ, страны НАТО принимают решение, будут ли они напрямую вовлекаться в украинский конфликт. По его словам, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства ВСУ не в состоянии, поэтому им придется получить разведданные спутников, которые есть только у ЕС или США. Путин подчеркнул, что, исходя из угроз, которые создаются, Москва будет принимать соответствующее решение.

Ранее в США заявили о намерении обеспечить Украину всем необходимым.