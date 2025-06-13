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В МИД РФ обратились к МАГАТЭ после ударов Израиля по Ирану

МИД: Россия ожидает взвешенных оценок после ударов Израиля по Ирану
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Majid Asgaripour/Reuters

В МИД России выразили надежду, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) даст объективную оценку ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Ожидаем от гендиректора МАГАТЭ взвешенных и объективных оценок происходящего, включая анализ вероятных радиологических последствий атак на ядерные объекты в Иране», — заявили в ведомстве.

В российском МИД выразили надежду, что западные государства, сформировавшие «антииранскую истерию», осознают губительные результаты своего политического курса.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Cовет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) должен осудить действия Израиля и принять в его отношении срочные меры.

Ранее в России заявили о причастности США к атаке Израиля по Ирану.

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Израиль атаковал Иран
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