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Глава МАГАТЭ выразил готовность посетить Иран после ударов Израиля

Гросси готов посетить затронутую атаками Израиля зону в Иране
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Anna Voitenko/Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности лично отправиться в Иран для оценки ситуации после ударов Израиля, затронувших ядерный комплекс в Натанзе. Об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении на заседании Совета управляющих организации Гросси, сославшись на иранские власти, уточнил, что центр обогащения в Иране (Фордо) не пострадал, как и ядерный объект в Исфахане.

«Я сообщил соответствующим органам о своей готовности приехать в ближайшее время для оценки ситуации и обеспечения безопасности и нераспространения в Иране», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

До этого в Иране подтвердили повреждение ядерного объекта в Натанзе в результате израильского удара. При этом ни химического, ни радиационного заражения не произошло, утечек на объекте также нет.

12 июня в Тегеране заявили, что считают генерального директора МАГАТЭ Гросси ответственным за «подрыв доверия» к организации и обвинили в «предвзятом подходе» к ядерной программе Ирана.

Ранее в офисе Нетаньяху сообщили о готовности к полноценной войне с Ираном.

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Израиль атаковал Иран
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