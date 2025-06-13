В Германии намерены усилить охрану еврейских и израильских учреждений

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что органы безопасности усилят охрану еврейских и израильских учреждений в Германии, передает ТАСС.

«Мы призываем обе стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации и дестабилизации всего региона. Мы тесно координируем свои действия с нашими партнерами», — добавил он.

По словам канцлера, Германия готова оказать влияние на стороны конфликта, используя все имеющиеся в распоряжении Берлина дипломатические средства.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее в ООН высказались об атаке Израиля по Ирану.