Минобороны Ирана опубликовало необычный пост в соцсети Х после удара Израиля

Минобороны Ирана в соцсети Х анонсировало «охоту на крыс» после удара Израиля

Министерство обороны Ирана на своей странице в соцсети Х опубликовало необычный пост после удара Израиля по своей территории.

«Пора поохотиться на крыс!» — говорится в публикации на английском языке.

При этом вместо слова «поохотиться» подставлено эмодзи стреляющего лука, а также, соответственно, крысы вместо этого слова.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее стало известно, сколько израильских самолетов бомбили Иран.