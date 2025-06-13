Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН после ударов Израиля по его территории. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Отмечается, Иран призвал к немедленному созыву чрезвычайного заседания Совета Безопасности, «чтобы этот международный орган мог рассмотреть масштабы агрессии и угрозы глобальному миру и безопасности, а также призвать сионистский режим к полной и эффективной ответственности за его».

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее стало известно, сколько израильских самолетов бомбили Иран.