В Совфеде объяснили, почему Германия передумала передавать Украине Taurus

Одной из возможных причин, по которой министр обороны Германии публично отказался поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, являются предупреждения со стороны России, к которым в Берлине отнеслись серьезно. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В то же время он напомнил, что Германия обещала помочь Киеву производить собственные дальнобойные ракеты. В связи с этим парламентарий задался вопросом, не планирует ли Берлин «помочь» выдать ВСУ Taurus за собственное дальнобойное оружие, чтобы снять с себя ответственность.

«Другое объяснение состоит в том, что в Берлине серьезно отнеслись к предупреждениям со стороны России, а потому решили отправить этот вопрос в «серую зону», — написал Пушков.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Глава МО ФРГ Борис Писториус при президенте Украины Владимире Зеленском заявил, что Германия не рассматривает возможность передачи Киеву ракет Taurus. Несмотря на это, Берлин собирается отправить ВСУ новый пакет военной помощи в размере €1,9 млрд, а также планирует в течение трех лет поставлять системы ПВО Iris-T.

Вопрос о поставках ракет вновь стал актуальным после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы снятии ограничений на дальность оружия для Украины. В России неоднократно выступали против подобных поставок, называя их опасными. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде дали совет Зеленскому, как быстро завершить конфликт на Украине.