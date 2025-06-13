Путин планирует встретиться с военным, женившимся по его «приказу»

Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах встретиться с военнослужащим, которому он полгода назад посоветовал жениться. Его слова передает ТАСС.

Глава государства в День России провел встречу с участниками образовательной программы «Время героев». Во время мероприятия один из бойцов специальной военной операции (СВО) рассказал о своих переживаниях по поводу создания семьи. Он заявил, что чувствует, будто «притормаживает» с женитьбой.

«Вот сейчас после нашей встречи я буду встречаться с одним из ваших товарищей по оружию. Я в разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: «Вы женаты?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Надо жениться». Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил «приказ верховного главнокомандующего» и женился», — рассказал Путин, отвечая участнику СВО.

Он добавил, что намерен встретиться не только с женившимся военнослужащим, но и с его избранницей. Президент РФ хочет поздравить их с бракосочетанием и Днем России.

Также глава государства подбодрил обратившегося к нему бойца спецоперации и выразил уверенность, что у него еще все впереди.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой.