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В США сенатора скрутили и вытолкнули с пресс-конференции министра

В США сенатора Падилью скрутили и вытолкнули с пресс-конференции министра Ноэм
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Mike Segar/File Photo/Reuters

Сенатора-демократа от штата Калифорния Алекса Падилью скрутили и вытолкнули из помещения, где проходила пресс-конференция министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Об этом сообщает NBC.

В публикации отмечается, что пресс-конференция проходила в Лос-Анджелесе.

Подчеркивается, что сенатора вытолкнули из помещения, в котором проходила встреча с Ноэмом, после того, как Падилью заявил, что у него есть «вопросы к министру».

Телекомпания отмечает, что сенатора толкнули лицом вперед на землю после того, как вывели из помещения. Также Падилью задержали офицеры в жилетах с логотипом ФБР.

Позднее сенатор был освобожден.

Политики-представители Демократической партии осудили инцидент, а также призвали к расследованию произошедшего.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Демонстрации не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Сообщалось, что протестующие в Лос-Анджелесе ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Ранее Трамп предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.

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Протесты в Лос-Анджелесе
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