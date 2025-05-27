Радио NPR подало в суд на Трампа

Радиостанции NRP подали в суд на Трампа после лишениях их госфинансирования

Сеть радиостанций NPR и три общественные радиостанции из штата Колорадо подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа после подписания указа о лишении их госфинансирования. Об этом сообщили на сайте NPR.

«В иске говорится, что администрация узурпирует полномочия конгресса по управлению тем, как будут расходоваться федеральные деньги, и принятию законов», — говорится в материале.

В NPR отметили, что попытки лишить радиостанции государственных средств являются незаконными. Это связано с тем, что финансирование осуществлялось через независимую Корпорацию общественного вещания (CPB), которая отказалась исполнять указ Трампа.

Президент США подписал указ о прекращении госфинансирования сети радиостанций NPR 2 мая. Мера также затронула службу телевещания PBS. В качестве причины данного решения указана «предвзятая подача новостей» этими СМИ. Трамп также подчеркнул, что решение никак не связано с позицией, которую предлагают указанные СМИ.

Ранее Трамп решил оставить без денег города, защищающие незаконных мигрантов.