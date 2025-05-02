Трамп лишил госфинансирования радио NPR, обвинив в предвзятости

Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS. Об этом сообщили в Белом доме.

В качестве причины данного решения указана «предвзятая подача новостей» этими СМИ. Трамп также подчеркнул, что решение никак не связано с позицией, которую предлагают указанные СМИ.

«Имеет значение то, что ни одна из структур не предоставляет налогоплательщикам справедливого, достоверного и беспристрастного освещения текущих событий», — говорится в указе Трампа.

Подписанное американским лидером распоряжение обязывает федеральные агентства прекратить прямое и косвенное финансирование NPR и CBS.

21 апреля сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить государственное финансирование Гарвардского университета на $1 млрд. Причиной стало нежелание вуза вносить изменения в кадровую и образовательную политику. Отмечается, что сокращение затронет гранты на исследования в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует остановить финансирование городов, защищающих незаконных мигрантов.