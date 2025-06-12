МИД нескольких европейских стран заявили о готовности усилить давление на РФ

В совместном заявлении, принятом по итогам встречи глав МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании, а также Верховного представителя ЕС подтверждена готовность усилить санкционное давление на Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подтвердили готовность усилить давление на Россию за ее отказ от серьезных и достоверных обязательств, включая дальнейшие санкции и меры по борьбе с их обходом», — говорится в заявлении, принятом по итогам обсуждений в Риме 12 июня.

В документе указывается на готовность к введению новых санкций, в частности, в энергетическом и банковском секторах, с целью ограничить возможности России продолжать военные действия и обеспечить Украине лучшие условия для достижения мира.

Встреча прошла с участием генсека НАТО и министра иностранных дел Украины. Участники встречи подтвердили намерение сохранить замороженные российские активы до прекращения боевых действий и компенсации ущерба.

В заявлении также выражается поддержка мирных инициатив, в том числе под эгидой США, и отмечается конструктивная роль Турции в посредничестве.

До этого заместитель руководителя министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия примет ответные меры на новые санкции Евросоюза.

Ранее Зеленский посоветовал Трампу ввести санкции, чтобы склонить Россию к переговорам.