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WSJ узнала, когда Израиль может атаковать Иран

WSJ: Израиль ударит по Ирану 15 июня, если Тегеран не заключит соглашение с США
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Iranian Army/Reuters

Израиль готов нанести военный удар по Ирану уже в это воскресенье, 15 июня, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников из администрации президента США Дональда Трампа и израильских официальных лиц.

По данным источников издания, Израиль рассматривает возможность военной операции в случае отказа Тегерана прекратить обогащение расщепляющегося материала, пригодного для создания ядерного оружия.

На эту дату намечен шестой раунд переговоров между США и Ираном, в рамках которого стороны обсуждают ограничения на развитие иранской ядерной программы.

Как уточняет WSJ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 июня обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможный сценарий применения силы. После этого, по данным американских чиновников, Вашингтон начал частичную эвакуацию дипломатов и военного персонала с Ближнего Востока.

Разведывательные данные США указывают на подготовку израильской стороны к нанесению удара, заключает издание.

Ранее сообщалось, что США обеспокоены ответом Ирана в случае атаки Израиля.

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