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На Западе раскрыли последствия приема Украины в Евросоюз

Strategic Culture: ЕС может развалиться в случае вступления в него Украины
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Global Look Press

Если  Евросоюз  (ЕС) примет в свой состав  Украину, то он рискует столкнуться с серьезными экономическими последствиями, которые в дальнейшем могут привести к его развалу.  Об этом сообщает Strategic Culture.

В публикации отмечается, что Европа либо продолжит конфликт с издержками, либо столкнется с перспективой членства Украины, которое «разорвет ЕС на части».

Из-за подобной перспективы европейские лидеры вводят все больше санкций, не понимая, к чему это может привести. Издание подчеркивает, что подобное свидетельствует о растущем отчаянии в Европе.

Подчеркивается, что  членство Украины в ЕС приведет к сопротивлению среди населения и пошатнет финансовые основы объединения.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя допустить поспешного вступления Украины в Европейский союз, так как это представляет угрозу национальным интересам.

По его словам, Украине нужны дополнительные деньги, и именно поэтому она хочет стать членом ЕС «любой ценой». Однако венгерская сторона в этом не заинтересована, отметил политик.

Ранее Орбан проголосовал против членства Украины в ЕС.

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