Strategic Culture: ЕС может развалиться в случае вступления в него Украины

Если Евросоюз (ЕС) примет в свой состав Украину, то он рискует столкнуться с серьезными экономическими последствиями, которые в дальнейшем могут привести к его развалу. Об этом сообщает Strategic Culture.

В публикации отмечается, что Европа либо продолжит конфликт с издержками, либо столкнется с перспективой членства Украины, которое «разорвет ЕС на части».

Из-за подобной перспективы европейские лидеры вводят все больше санкций, не понимая, к чему это может привести. Издание подчеркивает, что подобное свидетельствует о растущем отчаянии в Европе.

Подчеркивается, что членство Украины в ЕС приведет к сопротивлению среди населения и пошатнет финансовые основы объединения.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя допустить поспешного вступления Украины в Европейский союз, так как это представляет угрозу национальным интересам.

По его словам, Украине нужны дополнительные деньги, и именно поэтому она хочет стать членом ЕС «любой ценой». Однако венгерская сторона в этом не заинтересована, отметил политик.

Ранее Орбан проголосовал против членства Украины в ЕС.