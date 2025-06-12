В Швеции началась «секретная встреча мировой элиты», где обсудят будущее Украины

В шведском Стокгольме началась «секретная встреча мировой элиты» — Бильдербергской группы, состоящей из мировых политиков, бизнесменов и финансистов. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

По ее данным, участники встречи обсудят США, Европу, Ближний Восток, «будущее Украины», а также инновации в военной сфере, искусственный интеллект и вопросы миграции.

Мероприятие будет проходить в Grand Hotel до воскресенья. В списке гостей — нынешний и бывший генсеки НАТО Марк Рютте и Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Финляндии Александр Стубб, председатель бундестага Юлия Клекнер, основатель Spotify Даниэль Эк, гендиректор Microsoft Сатья Наделла и другие.

Встречи Бильдербергской группы проводятся каждый год и собирают около 120-150 человек.

Сегодня главы МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании, а также Верховный представитель ЕС подтвердили готовность усилить санкционное давление на Россию и сохранить замороженные российские активы до прекращения боевых действий и компенсации ущерба. Встреча прошла с участием генсека НАТО и министра иностранных дел Украины.

Ранее Зеленский призвал США силой остановить конфликт на Украине.