Россия выглядит более дипломатичной и договороспособной, чем Украина. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

По его словам, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский выглядит дипломатично в интервью The Wall Street Journal.

«На фоне оскорблений Зеленского, Мединский призывает к сотрудничеству и переговорам. Для сравнения, послушайте, что несет... [замминистра МИД Украины Сергей] Кислица. Украина опять проигрывает соревнование на чужом поле — русские выглядят договороспособными. Мы — нет», — написал он.

В интервью Мединский сравнил события на Украине с конфликтом между старшим и младшим братом, которые спорят о том, кто «умнее и важнее». Он отметил, что ситуация лишь углубляет разногласия между странами, а также подчеркнул стремление российской стороны завершить конфликт как можно скорее.

До этого Мединский в эфире шоу американского журналиста Рика Санчеса заявил, что заморозка украинского конфликта без реального мира может вылиться в попытку НАТО «отвоевать» страну, а это, по его словам, чревато ядерной войной.

Ранее в Госдуме оценили переговорные позиции Украины.