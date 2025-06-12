Глава РФПИ сравнил действующую администрацию США с предыдущей

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционному взаимодействию с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал в своем Telegram-канале поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России.

«Это заявление стало знаковым разрывом с линией предыдущей администрации, которая с начала СВО не направляла поздравлений по случаю Дня России», — написал Дмитриев.

Он отметил, что это подчеркивает поворот в политике Вашингтона в отношении Москвы после возвращения к власти президента Дональда Трампа. Дмитриев напомнил, что в прошлом году США использовали эту дату, чтобы объявить о новом пакете санкций против России.

12 июня госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Он подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией ради мира с Украиной. Рубио выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине приведет к более взаимовыгодным отношениям США и России. По его словам, «США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему».

В Кремле назвали поздравление Рубио позитивной новостью.

Ранее Украина осудила США за поздравление России с ее национальным днем.