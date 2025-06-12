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Губернатор Флориды рассказал, когда можно сбивать на машине протестующих

Губернатор Десантис: жители Флориды имеют право таранить агрессивных активистов
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David Ryder/Reuters

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители штата имеют право сбивать на автомобиле протестующих, если чувствуют угрозу со стороны участников акции. Его слова приводит издание Newsweek.

По мнению Десантиса, граждане имеют право покинуть место скопления людей на своем транспорте в том случае, если участники беспорядков окружают автомобиль и ведут себя агрессивно.

«И если вы сбиваете кого-то из этих людей, то виноваты они, потому что мешали вам проехать», — заявил он в эфире программы The Rubin Report.

В статье также приводится случай 2017 года, когда суд определил, что наезд автомобиля на протестующих не является актом самообороны и признал американца виновным в нападении на активистку.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Демонстрации не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными.

Накануне противники политики президента США Дональда Трампа анонсировали массовые демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, которая должна состояться 14 июня, в день военного парада в Вашингтоне.

Ранее сотни человек в Лос-Анджелесе нарушили комендантский час.

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Протесты в Лос-Анджелесе
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