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Путин на встрече с участниками «Времени героев» пожелал удачи сотруднику АП на СВО

Путин пожелал успехов бойцу СВО, работающему в администрации президента
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги сотрудника своей администрации, участвующего в СВО, во время встречи с участниками программы «Время героев». Об этом пишет ТАСС.

«Поскольку вы работаете в администрации президента Российской Федерации, искренне желаю вам успехов. Поскольку ваши успехи — это и мои тоже», — сказал Путин, улыбнувшись.

Он обращался к главному советнику управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Денису Диденко. Тот, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за оказанное доверие.

12 июня Путин встретился в Кремле с участниками программы «Время героев».

Глава государства заявил, что программа создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны.

Инициатива направлена на улучшение профессиональных навыков бойцов СВО, включая специальности, ориентированные на гражданскую сферу. В роли наставников программы выступают руководители администрации президента России, представители правительства, губернаторы, мэры и руководители крупнейших компаний страны.

Ранее Путин рассказал о личном приказе бойцу СВО во время встречи с участниками «Времени героев».

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