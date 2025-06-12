Власти Папуа-Новой Гвинеи объяснили, почему хотят отправлять своих студентов учиться в РФ

Россия лидирует в мировом технологическом прогрессе, заявил министр высшего образования, исследований, науки и технологий Папуа-Новой Гвинеи Кинока Фео. Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня он встретился с российским послом Сергеем Толченовым, который ранее вручил верительные грамоты генерал-губернатору Папуа-Новой Гвинеи. На встрече Фео назвал Россию одним из мировых лидеров в сфере инновационных технологий. По его словам, в российских элитных вузах проводятся серьезные научные исследования.

«И это одна из причин, по которой вы лидируете в области технологий и прогресса в мире. Таким образом, очевидно, что вы — та страна, в которую мы действительно хотели бы отправлять наших студентов на обучение», — сказал министр.

Он добавил, что университеты Папуа-Новой Гвинеи хотели бы сотрудничать с российскими вузами.

В начале декабря 2024 года РФ расширила до 64 перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе. В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Из перечня были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.

Ранее у жителей Папупа-Новой Гвинеи нашли гены таинственных денисовцев.