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Власти Папуа-Новой Гвинеи объяснили, почему хотят отправлять своих студентов учиться в РФ

Министр Папуа-Новой Гвинеи назвал РФ лидером мирового технологического прогресса
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия лидирует в мировом технологическом прогрессе, заявил министр высшего образования, исследований, науки и технологий Папуа-Новой Гвинеи Кинока Фео. Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня он встретился с российским послом Сергеем Толченовым, который ранее вручил верительные грамоты генерал-губернатору Папуа-Новой Гвинеи. На встрече Фео назвал Россию одним из мировых лидеров в сфере инновационных технологий. По его словам, в российских элитных вузах проводятся серьезные научные исследования.

«И это одна из причин, по которой вы лидируете в области технологий и прогресса в мире. Таким образом, очевидно, что вы — та страна, в которую мы действительно хотели бы отправлять наших студентов на обучение», — сказал министр.

Он добавил, что университеты Папуа-Новой Гвинеи хотели бы сотрудничать с российскими вузами.

В начале декабря 2024 года РФ расширила до 64 перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе. В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Из перечня были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.

Ранее у жителей Папупа-Новой Гвинеи нашли гены таинственных денисовцев.

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