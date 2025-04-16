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Франция помогла Зеленскому написать письмо Трампу после ссоры в Белом доме

Politico: Франция помогла Зеленскому составить письмо Трампу после их перепалки
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Brian Snyder/Reuters

Как сообщили изданию источники, французский МИД принимал участие в обсуждении текста «примирительного письма» Зеленского Трампу после ссоры глав государств. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета Politico.

Представители Германии, Франции и Великобритании долгое время «ломали голову» над тем, как примирить Зеленского и Трампа.

Встреча лидеров двух стран состоялась в Белом доме 28 февраля. Она закончилась досрочно после того, как американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Зеленский объяснял перепалку с Трампом тем, что защищал достоинство Украины.

Ранее минфин США назвал сорвавшуюся сделку между Зеленским и Трампом самой простой в мире.

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