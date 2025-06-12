Трамп обвинил Ньюсома в потере контроля над ситуацией в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе заявил на своей странице в Truth Social, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потерял контроль над ситуацией в городе.

«Лос-Анджелес в целости и сохранности две последние ночи. Наша великая Национальная гвардия с небольшой помощью морских пехотинцев обеспечила полиции Лос-Анджелеса возможность эффективно выполнять свою работу», — отметил американский лидер.

Трамп отметил, что вместе задействованные силы хорошо поработали. Но без военных город превратился бы в место преступления, какого «мы не видели уже много лет».

Президент США заявил, что губернатор Калифорнии полностью потерял контроль над ситуацией, при этом оскорбительно исказив фамилию Ньюсома.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Демонстрации не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Сообщалось, что протестующие в Лос-Анджелесе ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Ранее Трамп предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.