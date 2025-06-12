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Уиткофф заявил, что Трамп мог бы занять должность премьер-министра Израиля

Уиткофф: Трамп мог бы одновременно быть президентом США и премьером Израиля
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Ken Cedeno/Reuters

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в ходе своего выступления на мероприятии United Hatzalah заявил, что Дональд Трамп мог бы стать первым человеком, который занимает пост президента США и одновременно является премьер-министром Израиля. Об этом сообщают «Известия».

«При всем уважении к премьер-министру Нетаньяху, <...>, я думаю, что президент Трамп мог бы стать первым действующим президентом, который одновременно мог бы быть премьер-министром Израиля», — отметил Уиткофф.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что правительство Израиля теряет союзников среди западных стран из-за операции в секторе Газа и препятствования поставкам гуманитарной помощи.

Трамп поддержал необходимость добиться освобождения всех заложников, разгромить палестинское движение ХАМАС, а затем — реализовать план главы Белого дома.

Ранее была названа цель атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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