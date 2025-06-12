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Совет ЕС утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию из России и Белоруссии

Совет ЕС утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России
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Reuters

Совет Европейского союза утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии. Это следует из опубликованного заявления Совета, передает РИА Новости.

«Цель состоит в том, чтобы уменьшить зависимость Европейского союза от этого импорта, а также сократить доходы от российского экспорта», — говорится в документе.

Уточняется, что новые меры вступят в силу с 1 июля. Отмечается, что они будут строго контролироваться, чтобы «не нанести вред фермерам Европы». Предполагается, что повышение пошлин произойдет постепенно, планируется, что переходный период займет три года.

При этом решение затрагивает лишь «некоторые виды азотных удобрений», отметили в Совете Евросоюза, не приведя подробностей решения.

До этого сообщалось, что поставки российских удобрений в Европейский союз выросли до максимума с ноября 2022 года. В марте 2025 года импорт удобрений из России в ЕС достиг €206,1 млн, увеличившись на 15% по сравнению с мартом 2024 года и февралем 2025 года.

Ранее Лавров заявил о невозможности для России отказаться от рынка зерновых удобрений.

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