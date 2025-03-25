Лавров заявил о невозможности для России отказаться от рынка зерновых удобрений

Лавров: РФ не хочет, чтобы ее пытались отвадить от рынка зерновых удобрений

Россия не хочет, чтобы кто-то пытался отвадить ее от рынка зерновых удобрений. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

Дипломат отметил, что позиция России проста: на слово она верить не может президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Лаврова, Россия хочет, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы страну никто не пытался «отвадить» от этого рынка, не только потому, что она хотела получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что беспокоится о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Карасин сообщил, что диалог на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде вышел непростым. По его словам, обсуждалось всё, разные проблемы, диалог был насыщенным и весьма полезным как для россиян, так и для американцев.

Лавров раскрыл, когда Украина даст гарантии безопасности России.