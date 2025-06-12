В Германии заявили о провале политики по «принуждению» России к миру

Депутат Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что стратегия по принуждению России к миру военным путем провалилась, поэтому нужно задействовать дипломатические методы. Его слова приводит N-tv.

«Стратегия принуждения России к переговорам военным путем все же провалилась», — констатировал Штегнер.

По его мнению, теперь необходимо приложить больше «дипломатических усилий» для прекращения конфликта на Украине. В то же время он заметил, что речи не идет о прекращении «сдерживания России». Украине также необходимо продолжать оказывать поддержку, в том числе в области противовоздушной обороны, указал политик от СДПГ.

Накануне журнал Stern, ссылаясь на опубликованный СДПГ манифест, сообщил, что несколько влиятельных политиков из социал-демократов призвали канцлера Фридриха Мерца и его кабинет к началу переговоров с Россией и отказу от размещения американских ракет на немецкой территории.

Позднее депутат от СДПГ Себастьян Фидлер резко раскритиковал предложение своих коллег о начале переговоров с Москвой.

Ранее в Евросоюзе отвергли длительное перемирие Украины с Россией.