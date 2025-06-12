США проведут переговоры с Израилем перед встречей с Ираном

Чиновники Израиля встретятся с Уиткоффом перед переговорами США и Ирана

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и директор службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа отправятся на встречу со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом перед американо-иранскими переговорами, которые пройдут15 июня в Омане. Об этом сообщает Reuters.

12 июня министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что шестой раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье пройдет 15 июня в Маскате.

США и Иран с 12 апреля провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе.

9 июня представитель МИД Ирана Исмаила Багаи сообщил, что Тегеран передаст американской стороне предложения по ядерной программе через Оман.

11 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова оказать не только политическое содействие по достижению ядерной сделки, но и практическое. Например, российская сторона может помочь с вывозом избыточного ядерного материала с территории Исламской Республики, чтобы адаптировать этот материал к производству топлива для реакторов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.