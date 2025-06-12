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Названа дата нового раунда переговоров между США и Ираном

Шестой раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье пройдет 15 июня
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

Шестой раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье пройдет 15 июня в столице Омана Маскате. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Бадр аль-Бусаиди в социальной сети X.

«Я рад подтвердить, что шестой раунд переговоров между Ираном и США состоится в Маскате в это воскресенье», — написал дипломат.

США и Иран с 12 апреля провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе.

9 июня представитель МИД Ирана Исмаила Багаи сообщил, что Тегеран передаст американской стороне предложения по ядерной программе через Оман.

11 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова оказать не только политическое содействие по достижению ядерной сделки, но и практическое. Например, российская сторона может помочь с вывозом избыточного ядерного материала с территории Исламской Республики, чтобы адаптировать этот материал к производству топлива для реакторов.

Ране президента США Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.

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