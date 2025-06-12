Иран отреагировал на антииранскую резолюцию МАГАТЭ

Иран прокомментировал антииранскую резолюцию совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая была принята впервые почти за 20 лет. Заявление приводит РИА Новости.

В нем Тегеран обвинил Соединенные Штаты и Евротройку — Францию, Германию и Великобританию в попытке политизировать его мандат через антииранскую резолюцию.

В четверг, 12 июня, совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящий из 35 стран, принял резолюцию, официально объявляющую Иран нарушившим свои обязательства по нераспространению ядерного оружия. Антииранская резолюция была принята Советом управляющих МАГАТЭ 19 голосами «за». Три страны — Россия, Китай и Буркина-Фасо — проголосовали против, а 11 воздержались.

Представитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Бехруз Камалванди 9 июня заявлял, что Иран сократит сотрудничество с МАГАТЭ в случае принятия антииранской резолюции.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства.