В Кремле подтвердили планы России принять участие в саммите БРИКС в Бразилии

Песков: Россия обязательно примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро

Россия обязательно примет участие в саммите БРИКС, который состоится 6–7 июля в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Россия является членом и основателем БРИКС, поэтому она участвует во всех процессах и форматах.

Однако Песков не сообщил, будет ли президент России Владимир Путин лично присутствовать на предстоящем саммите.

В конце мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что работа по инициативам, которые Москва выдвинула в год российского председательства в БРИКС, станет главной задачей России на июльском саммите объединения в Рио-де-Жанейро.

Дипломат уточнил, что предложения были направлены на повышение роли государств объединения в мировой валютно-финансовой системе, наращивание взаимодействия по межбанковской линии, увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах.

Ранее президент Бразилии позвал на саммит БРИКС три страны Латинской Америки.