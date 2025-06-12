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Американцам рекомендовали избегать поездок в Ирак

Посольство США в Багдаде рекомендовало американцам не посещать Ирак
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Depositphotos

Посольство США в Багдаде рекомендовало американцам не посещать Ирак. Об этом сообщает Reuters.

«Посольство США в Багдаде в четверг советовало американским гражданам воздержаться от поездок в Ирак после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные выводятся с Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что все военные базы США на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности.

Пентагон ожидает потенциального удара со стороны Ирана в случае провала переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе исламской республики. На американской авиабазе Эль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) началась эвакуация второстепенных сотрудников.

11 июня шеф Пентагона Пит Хегсет разрешил добровольный выезд членов семей военнослужащих Соединенных Штатов с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее в России заявили о готовности помочь США и Ирану по ядерной сделке.

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