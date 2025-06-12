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Стало известно, когда пройдет заседание парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ

Володин: заседание парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет 16 июня
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Андрей Александров/РИА Новости

Заседание парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдет 16 июня в Бресте. Об этом журналистам сообщил председатель собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в ходе заседания будут обсуждаться вопросы сохранения и защиты исторической памяти.

«Депутаты намерены принять заявление по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — сказал Володин.

Кроме того, планируется создать постоянно действующую комиссию парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти.

Еще одной темой повестки, добавил он, станет рассмотрение отчета совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за прошлый год.

Также Володин поздравил россиян с Днем России, отметив, что в стране живут трудолюбивые, талантливые и самые героические люди.

Ранее россиянам рассказали о погоде в Центральной России в праздничные дни.

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