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Мишустин направил поздравление с Днем России патриарху Кириллу

Мишустин: День России объединяет всех, кто гордится своей страной
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму в честь Дня России патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Текст телеграммы опубликован на сайте РПЦ.

В послании Мишустин отметил, что День России объединяет всех, кто гордится своей страной и чтит ее историю.

«Россия всегда отстаивала свои национальные интересы, безопасность и право на самостоятельный путь развития. И сегодня, как и прежде, мы должны сохранить единство и целостность нашего Отечества, богатое культурное наследие и преемственность поколений», — написал Мишустин.

Премьер-министр пожелал патриарху крепкого здоровья и успехов в ответственном служении на благо Отечества.

До этого бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале поздравила сограждан с Днем России.

Также госсекретарь США Марко Рубио также поздравил россиян с Днем России. Он подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией ради мира с Украиной.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем России.

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