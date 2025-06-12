Экономическое и военное поражение Украины в конфликте с Россией свидетельствует о начале падения действующей в Киеве власти. Об этом в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил экс-разведчик США и военный аналитик Скотт Риттер.

По его мнению, военный коллапс Украины уже произошел. Кроме того, республика оказалась экономически недееспособной, Киев не может выплачивать компенсации семьям солдат ВСУ, денег в стране практически не осталось, указал Риттер.

Также ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов и систем ПВО, а авиация ВС РФ «доминирует на поле боя». Все это ведет к краху морального духа и отсутствию возможностей добиться успехов в конфликте с Россией, полагает эксперт.

Противостояние неизбежно закончится на условиях Москвы, констатировал Риттер.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отказался считать, что Россия побеждает в конфликте, назвав это «российской версией» трактовки ситуации.

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