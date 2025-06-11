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Эксперт указал на «нарастающую амплитуду» ударов ВС РФ по Украине

Аналитик Шлепченко указал на нарастающую амплитуду ударов ВС РФ по Украине
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России наносят удары по Украине с нарастающей амплитудой, ответ Киеву на атаку аэродромов стратегической авиации будет растянутым по времени. Об этом заявил военный обозреватель телеканала «Царьград» Влад Шлепченко.

«Что мы видим? Удары идут с нарастающей амплитудой», — констатировал эксперт.

Он указал, что ВС РФ наносят удары по складам, производственным и административным объектам и системам ПВО. В то же время Шлепченко призвал не ждать принципиального решения «гасить свет на всей Украине».

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия еще в полной мере не ответила Украине за диверсии и атаки на свои регионы.

Парламентарий подчеркнул, что Россия может сделать так, что Украина перестанет существовать. Он призвал власти республики ждать, когда и в каком месте ВС РФ нанесут ответный удар. Этот вопрос находится в прерогативе верховного главнокомандующего Владимира Путина, уточнил Колесник.

Ранее Зеленский призвал «не бояться» давить на Россию.

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