СМИ сообщают, что Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии

G1: Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии после писем без ответа

Глава Украины Владимир Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой перед саммитом G7, который состоится в Канаде 15-17 июня. Об этом сообщает G1.

Бразилия не входит в «Большую семерку», но Лулу да Силву на саммит пригласил премьер Канады Марк Карни. Бразильский лидер согласился принять участие в расширенной сессии саммита 17 июня. Что ответил бразильский президент Зеленскому, пока неизвестно.

G1 уточнил, что Лула может поучаствовать в обсуждениях по темам энергетической безопасности, критически важных минералов, финансирования, инноваций и технологий, а также искусственного интеллекта.

До этого бразильская газета Metrópoles, ссылаясь на дипломатические источники, сообщила, что Зеленский более полутора лет отправлял президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письма, прося встречи, но так и не получил никакого ответа.

Ранее в Бразилии заявили, что Трамп презирает Зеленского.