В Бразилии заявили, что Трамп презирает Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва презирают президента Украины Владимира Зеленского, а к российскому лидеру Владимиру Путину относятся с пиететом. Об этом пишет бразильская газета O Globo.

«Поражает тот уровень презрения, которое они оба испытывают к Владимиру Зеленскому», — пишут аналитики издания, отмечая, что отношение лидеров к Путину у них диаметрально противоположное.

При этом газета уточняет, что у Лулы и Трампа фактически нет ничего общего, и отношения между ними складываются сложные. Обозреватели при этом признают, что президенту США пока не удается уделить внимание Бразилии, поскольку его занимают другие важные вопросы, включая урегулирование украинского конфликта и торговые войны.

Трамп неоднократно нелестно высказывался о Зеленском. 17 апреля он заявил, что украинский лидер сделал недостаточно для предотвращения конфликта с Россией, а также отметил, что не является его «большим фанатом».

Ранее Зеленскому сообщили о последнем шансе на мир с Россией.