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В США заявили, что мощь коллективного Запада оказалась бесполезна против России

Аналитик Меркурис: Запад не смог победить Россию, задействовав все свои ресурсы
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Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Западные страны не смогли победить Россию, даже задействовав все свои ресурсы. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Три с половиной года идет конфликт на Украине, вся мощь коллективного Запада обрушилась на Россию, но она не только не рухнула, но продолжает побеждать на фронте», — сказал эксперт.

По его мнению, лидеры западных государств «совершенно не понимают реалий в России», как политических, так и экономических. Меркурис отметил, что Запад считал РФ «карточным домиком», который сразу же развалится, но он «серьезно ошибся».

«Запад задействовал санкции, огромные пакеты помощи Киеву, передачу разведданных, и все равно Россия побеждает», — заключил он.

До этого колумнист Джереми Детмер для издания Politico написал, что Россия побеждает Украину в «ракетной математике». Одновременно, как уточнил Детмер, российские вооруженные силы постепенно наращивают собственный атакующий ракетный потенциал — только ракет класса «Искандер» в 2025 году планируется произвести не менее 750 единиц. Всего за текущий год, как считает Детмер, ВПК России произведет не менее 3000 различных ракет.

Ранее эксперт не исключил новый удар «Орешником» по Украине.

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