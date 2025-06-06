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В США выяснили, что паритет в ракетном оружии нарушился в пользу России

Politico: Россия побеждает Украину в «ракетной математике»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия побеждает Украину в «ракетной математике». Об этом для издания Politico написал колумнист Джереми Детмер.

Речь идет о том, что Украина постепенно теряет возможности как для нападения на российскую территорию, так и для отражения российских ракет — по данным Детмера, на вооружении Украины находится до восьми батарей противовоздушной обороны ЗРК Patriot, из которых в строю — не более шести. И для этих комплексов на вооружении ВСУ осталось не более 200 ракет — а на каждую российскую цель в среднем для гарантированного поражения необходимы по две ракеты.

Одновременно, как уточнил Детмер, российские вооруженные силы постепенно наращивают собственный атакующий ракетный потенциал — только ракет класса «Искандер» в 2025 году планируется произвести не менее 750 единиц. Всего за текущий год, как считает Детмер, ВПК России произведет не менее 3000 различных ракет.

До этого дрон снял на камеру тройной ракетный удар по Херсонской военно-гражданской администрации.

Ранее эксперт не исключил новый удар «Орешником» по Украине.

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