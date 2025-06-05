Эксперт не исключил новый удар «Орешником» по Украине

Аналитик Клинцевич: РФ может ударить «Орешником» по Украине в ответ на атаки ВСУ

Россия может ударить ракетным комплексом средней дальности «Орешник» в ответ на атаки ВСУ по военным аэродромам. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Андрей Клинцевич.

«Не исключен вопрос повышения наших ударных возможностей именно с точки зрения применения баллистических ракет, таких как «Орешник»», — подчеркнул он.

По словам аналитика, с учетом наличия у США космической системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет SBIRS России будет важно заранее проинформировать Вашингтон о том, что Москва будет наносить ответные удары по Украине. Система SBIRS, напомнил Клинцевич, не только фиксирует взлёт, но и вычисляет траекторию полета ракеты.

На этом фоне, предположил эксперт, Украина будет пытаться использовать ответный удар Москвы в своих целях. Киев предпримет попытки дискредитировать РФ в медийном пространстве, показывая «страшные гуманитарные последствия от ответного удара».

«Здесь важно предупредить американцев заранее, что их будут пытаться ввести в это заблуждение», — отметил Клинцевич.

По оценке военного аналитика, Россия скорее всего, будет наносить удары исключительно по военной, транспортной и энергетической инфраструктуре Украины. Ни о каких гражданских объектах речи идти не может, подчеркнул он.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее Трамп восхитился атакой Украины на российские аэродромы.