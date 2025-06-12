Володин обратился с призывом к правительству России

Профильные министерства России должны более самокритично подходить к таким темам, как обеспечение здоровья детей, снижение нагрузки школьников, организация детского отдыха. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

11 июня в Госдуме прошел правительственный час на тему «Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта», в котором поучаствовали вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, глава Минздрава России Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр спорта РФ Михаил Дегтярев и заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

«Для того чтобы проблему решать, важно, чтобы наши отраслевые министерства признавали проблему... У нас зачастую разговор сводится к тому, что руководство министерств говорит: «У нас все хорошо». Коллеги, давайте мы все-таки исходить из того, что если есть проблема, будем ее решать... Поэтому старайтесь более самокритично подходить к этим темам», — сказал Володин во время правительственного часа в Госдуме.

В свою очередь Чернышенко заявил в ходе правительственного часа в нижней палате парламента, что в РФ нужна система формирования распорядка дня школьников, которая будет учитывать время на занятия, продленку, спорт и домашнее задание.

Ранее в Госдуме одобрили введение в школах раздельного обучения мальчиков и девочек.