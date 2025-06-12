Атака Украины на российские аэродромы стала шагом к ядерному армагеддону. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил экономист из США, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

«Независимо от того, знал ли об этом Белый дом, эта операция была безрассудной и вызывающей тревогу, поскольку подобный удар по элементу ядерной триады — это шаг к ядерному армагеддону», — сказал он.

В свою очередь Карлсон подчеркнул, что «такое событие может спровоцировать обмен ядерными ударами».

Также Сакс заявил, что задача внешней политики Соединенных Штатов не состоит в том, чтобы «поддерживать безрассудный украинский режим».

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее сообщалось, что операция «Паутина» вызвала переполох в Пентагоне.