В Германии рассказали, почему Зеленский избегает критики Трампа

Bild: Зеленский избегает критики в адрес Трампа после скандала в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский избегает критики в адрес президента США Дональда Трампа после их перепалки в Овальном кабинете Белого дома. Об этом утверждает журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер, взявший интервью у Зеленского.

По его мнению, президент Украины зачастую долго обдумывает, прежде чем ответить на вопросы, которые касаются Трампа.

В интервью Bild Зеленский подчеркнул, что «Трамп выбрал свою тактику», которую он не хотел бы осуждать.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Позже Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме и заявил о своем желании наладить отношения с США, в том числе путем сотрудничества в поиске путей мирного урегулирования.

Ранее Трампа обвинили в «преклонении перед Путиным».