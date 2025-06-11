Стало известно о разговоре Трампа и Маска наедине

NYT: Маск поговорил с Трампом наедине перед тем, как написать пост о сожалении

Бизнесмен Илон Маск поговорил с президентом США Дональдом Трампом наедине перед тем, как написать пост о том, что он сожалеет о публичных нападках в его адрес. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что на данный момент неизвестно, удастся ли Трампу и Маску восстановить отношения. Предприниматель в последние несколько дней сигнализировал, что хочет примирения после нападок в соцсетях.

Источники издания утверждают, что Трамп получил от Маска звонок поздно вечером в понедельник, 9 июня, а уже в среду предприниматель выразил сожаление за публичное противостояние с президентом.

До этого сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс звонили Маску и призывали его прекратить ссору с Дональдом Трампом.

Публичная ссора между Трампом и Маском произошла 5 июня. Миллиардер раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ Трамп предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

После этого в соцсети Х между бывшими приятелями завязалась настоящая перепалка, в ходе которой Маск заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах президента США.

Ранее Трамп отреагировал на слова Маска о сожалении из-за публикаций.