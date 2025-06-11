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Орбан потребовал от Зеленского прекратить угрожать Венгрии

Орбан посоветовал Зеленскому отказаться от угроз в адрес Венгрии
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Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому отказаться от угроз в адрес Будапешта и благодарить Венгрию за помощь. Об этом сообщает ТАСС.

«Венгрия подверглась откровенным и грубым угрозам со стороны украинцев <...> Именно поэтому они угрожают, шантажируют и продолжают нападки на нас», — заявил Орбан по итогам пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Он добавил, что вместо озвучивания угроз и оскорблений, Зеленскому стоило бы благодарить Венгрию за гуманитарную помощь Украине в самые трудные минуты. В том числе за то, что Венгрия приняла огромное количество украинских беженцев.

Также Виктор Орбан выразил мнение, что критика Владимира Зеленского в адрес Венгрии обусловлена нежеланием страны участвовать в военных действиях.

По словам Орбана, венгерский народ не хочет исчезнуть в пламени войны за интересы украинских властей.

Ранее Орбан заявил Зеленскому, что в Венгрии не будет дружественного Украине правительства.

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