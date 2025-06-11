Орбан ответил на нападки Зеленского в адрес Венгрии

Критика Владимира Зеленского в адрес Венгрии обусловлена нежеланием страны участвовать в военных действиях. Такую позицию высказал премьер-министр Виктор Орбан в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и мы не хотим, чтобы венгерские деньги шли на Украину», — отметил он на своей странице.

По словам Орбана, венгерский народ не хочет погибать за интересы украинских властей.

До этого в интервью изданию Valaszonline Зеленский заявлял, что Венгрия с помощью своих агентов собирала информацию о возможной реакции жителей Закарпатья на ввод в этот регион Западной Украины венгерских миротворцев.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто 9 мая объявил о высылке двух сотрудников украинского посольства в Будапеште по обвинению в шпионаже. Практически одновременно Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии на территории Украины — впервые в истории.

Ранее Орбан заявил Зеленскому, что в Венгрии не будет дружественного Украине правительства.