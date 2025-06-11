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Посол России в Анкаре сообщил о завершении своей работы в Турции

Посол России Ерхов заявил, что прощается с Турцией после 14 лет работы
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Сергей Фадеичев/ТАСС

Посол России в Турции Алексей Ерхов во время выступления на приеме по случаю Дня России заявил, что прощается с республикой после 14 лет работы, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что обычно избегает произносить речи во время государственных приемов, стараясь уделять внимание гостям.

«Сегодня я хочу сделать исключение из этого правила. Поскольку для нас, меня и моей супруги, данный прием является прощальным. Дата нашего отъезда не определена», — уточнил посол.

Ерхов назвал 14 лет работы в Турции интересными с профессиональной точки зрения. Он отметил, что в стране каждый день что-то происходит. Кроме того, республика становится мировым политическим хабом.

При этом двусторонние отношения дипломат счел более чем насыщенными.

«Хочу поблагодарить Турцию, турецкий народ за гостеприимство, оказанное мне для выполнения моей миссии», — добавил Ерхов.

До этого посол РФ в Париже Алексей Мешков сообщил, что среди французов есть много людей, которые отвергают русофобию и не хотят конфликта с Россией.

Ранее посол Дарчиев рассказал о «прагматичном торге» между Россией и США.

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