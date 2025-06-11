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Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана

Путин и Мирзиеев обсудили по телефону реализацию экономических проектов
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону реализацию экономических и энергетических проектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С обеих сторон отмечено успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, в котором приняла участие и российская делегация. Обсуждены также вопросы практической реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов», — указали в пресс-службе Кремля.

Президент Узбекистана также выразил теплые поздравления российскому лидеру и всем россиянам по случаю предстоящего государственного праздника – Дня России.

10 июня Мирзиеев на пленарном заседании четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума заявил, что сегодня мировая экономика стоит на пороге новой эры перемен. По его словам, текущая ситуация требует от всех стран, стремящихся к устойчивому развитию, объединения усилий.

Мирзиеев призвал развивать «зеленую» энергетику, цифровые технологии и искусственный интеллект, которые становятся ключевыми драйверами мировой экономики. Он также обратил внимание на необходимость совместной работы в условиях меняющейся финансовой системы и роста спроса на технологические минералы.

Ранее помощница президента Узбекистана обсудила с Мишустиным тему мигрантов.

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