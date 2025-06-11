Аналитики выяснили совместимость Дональда Трампа и Илона Маска

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и мультимиллиардером Илоном Маском стал одной из самых обсуждаемых тем. Почему два таких ярких человека вдруг потеряли взаимопонимание? Аналитики дейтинг-приложения Twinby провели исследование, чтобы понять, из-за чего мог произойти разлад в их отношениях.

Исследование показало, что совместимость у Дональда и Илона составляет 59% — это не самый плохой показатель, но и далеко не идеальный.

«Трамп — классический представитель типа ESTP, которого психологи называют «Непоседой». Такие люди живут настоящим моментом, принимают решения быстро и полагаются на интуицию. Это видно по тому, как ведет себя политик — вдруг решает построить огромную стену на границе с Мексикой или вводит неподъемные пошлины для иностранных товаров. Все эти инициативы позволяют Трампу зажигать толпу и всегда быть в центре внимания — люди такого типа это просто обожают. При этом такие как Трамп часто действуют без долгого планирования, зато в отношениях отвечают за энергию и азарт», — объяснили аналитики.

Очевидно, что Трамп не может жить без «огонька», возможно поэтому изначально ему и понравился Илон — его всегда шумно обсуждает пресса, всем интересны его новые проекты, яркие романы и даже имена его детей. Вот что Трамп совсем недавно говорил про миллиардера: «Маск — один из величайших бизнес-лидеров и новаторов, которых когда-либо порождал мир».

«Правда, как показало исследование, Маск — полная противоположность Трампа. Как INTJ («Стратег»), он мыслит категориями будущего, тщательно планирует каждый шаг и способен годами работать над проектом, который другие считают фантастикой. В личных отношениях такие люди ценят глубокие содержательные разговоры — так может Дональд мало с ним говорил? При этом самому президенту могло не хватить от Илона ярких эмоций — люди такого типа кажутся эмоционально холодными и слишком погруженными в свои мысли», — отмечают аналитики.

Главная проблема такого союза — фундаментальное несовпадение ритмов жизни. Трамп хочет действий и результатов здесь и сейчас, Маск работает на перспективу. В быту это выглядело бы так: Трамп настаивает на спонтанной вечеринке с сотней гостей, пока Маск пытается сосредоточиться на расчетах для нового космического корабля.

«Конфликты становятся еще острее из-за разницы в темпераментах. Трампу как экстраверту нужно постоянное общение, он заряжается от внимания других. Маск, хотя и ведет публичную жизнь, по сути интроверт — ему необходимо регулярно оставаться одному, чтобы восстанавливаться. Это часто приводит к недопониманию: Трамп воспринимает потребность Маска в уединении как отвержение, а Маск устает от напора и шума. Вполне возможно, что Трампу не хватало инициативы от Илона, поэтому в пылу ссоры он сказал: «Илон выдохся, я попросил его уйти. Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума!» — говорят эксперты.

Интересно, что в модели Big Five у этих ярких политиков и миллиардеров есть и общие черты — например, низкая доброжелательность. Оба не любят уступать в спорах, склонны к конфронтации и редко признают ошибки. Это делает любые разногласия особенно острыми — ни тот ни другой не захочет идти на компромисс первым. Поэтому неудивительно, что как только у них возник конфликт интересов, Трамп заявил, что таких отношений у них больше не будет. А Маск начал вываливать все обиды: «Без меня Трамп проиграл бы выборы…» и использовать все свои аргументы: «Пошлины Трампа приведут к рецессии во второй половине этого года».

«Но есть и точки соприкосновения. Оба — перфекционисты в своем деле, оба умеют вдохновлять людей и идти против системы. Если бы они смогли разделить сферы влияния, их союз мог бы покорить мир. Психологи отмечают, что подобные пары в реальной жизни либо быстро расходятся, либо учатся ценить различия друг друга. Ключ к успеху — в признании, что противоположные качества могут не мешать, а дополнять. ESTP вносит в отношения спонтанность и энергию, INTJ — глубину и стратегическое мышление», — резюмируется в исследовании.

Ранее Маск выразил сожаление о своих постах о Трампе.